Yavuz Bingöl istedi, mahkeme 40 tweete erişimin engellenmesine karar verdi

AKP yandaşı Yavuz Bingöl, MESAM'a kayyum olarak atanmasına ilişkin Twitter kullanıcıları tarafından paylaşılan 40 yoruma erişimin engellenmesi talebiyle mahkemeye başvurdu. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği 40 tweet hakkında erişimin engellenmesi kararı verdi.

Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği'ne (MESAM) kayyum olarak atanan heyetin başına Yavuz Bingöl'ün getirildiğine ilişkin haberler üzerine, Twitter kullanıcılarının kişisel hesaplarında paylaştıkları 40 yorum hakkında "erişim engelleme" kararı verildi.

Yavuz Bingöl, avukatı Helin Menteşe aracılığıyla, hakkında "hakaret içeren" yorumların engellenmesi talebiyle mahkemeye başvurdu. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Twitter'da paylaşılan 40 yorum hakkında "erişim engelleme" kararı verdi. Mahkeme kararı Twitter'a tebliğ edildi.

TWİTTER, PAYLAŞIM SAHİPLERİNİ BİLGİLENDİRDİ

Twitter da, erişimin engellenmesi kararı verilen tweetleri paylaşan kullanıcılara bir e-posta gönderdi. İletilen e-postada şöyle denildi:

"Tarafımiza iletilen mahkeme kararı hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla bu e-posta mesajını gönderiyoruz. Twitter, içerik ile ilgili şu an için herhangi bir işlem yapmamıştır. Bu mesajı sadece sizi bilgilendirmek amacıyla gönderiyoruz. Ancak bu içerik hakkında ileride bir işlem yapmak durumunda kalabiliriz. Kullanıcı hesabınızdan belirtilen içeriği gönüllü olarak kaldırmak isterseniz ya da ekteki talep sizin Twitter kullanıcı hesabınızla ilgili değilse lütfen bizi bu e-posta mesajına cevap vererek bilgilendiriniz. Aynı zamanda, karara karşı hukuki başvuru seçeneklerimizi değerlendirip itiraz edebiliriz. Karara itiraz etmeyi düşünüyorsanız, lütfen mümkün olan en kısa sürede bize haber verin."

Mahkeme kararında, söz konusu Twitter paylaşımlarında Yavuz Bingöl'ün kişilik haklarına saldırıda bulunulduğuna, itibar ve saygınlığının zedelendiğine, ilgili paylaşımlara erişimin engellenmesine, kararın Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderilmesine karar verildiği ifade edildi.