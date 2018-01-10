CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Yaşanan süreçten görüyoruz ki; yavru muhalefetin hedefi de yavru iktidar olmakmış. Bugün gelinen nokta bir yavru iktidar üslubu. Erdoğan'ı eleştiriyoruz, cevap sayın Bahçeli'den geliyor. 'Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz' diye bir tekerlemesi vardı. Şimdi ne oldu? Yeni bir matematik mi buldunuz? Biz iktidar olmaya talibiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP MYK toplantısının ardından basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

OHAL'in bir kez daha uzatılacak olmasına ilişkin Tezcan, "Bunlar OHAL bağımlısı olmuş. Bonzai, uyuşturucu bağımlısı gibi. uyuşturucu müptelası nasıl uyuşturucu olamadan yaşayamıyorsa, bunlar da OHAL'siz yaşayamaz hale gelmişler. OHAL'in olduğu yerde AB standartları olmaz" dedi.

Tezcan, "Geçmişte sayın Erdoğan, sayın Bahçeli'yi ve MHP'yi yavru muhalefet diye tabir ederdi. Onlar da bundan çok rahatsız oluyordu. Olabilir, partiler birbirine yaklaşabilir. Ama şu soru cevaba muhtaç; Ana muhalefet partisi, ana iktidara taliptir. Ana iktidara talibiz. Seçmenin iradesini AK Parti'ye ve Erdoğan'a ciro etmeyeceğiz. Biz ciranta muhalefet değiliz. Seçmenden aldığımız iradeyi Erdoğan'a ciro etmek için burada bulunmuyoruz. Yaşanan süreçten görüyoruz ki; yavru muhalefetin hedefi de yavru iktidar olmakmış. Bugün gelinen nokta bir yavru iktidar üslubu. Erdoğan'ı eleştiriyoruz, cevap sayın Bahçeli'den geliyor. Sayın Bahçeli muhabbetinizi Allah artırsın. Ak Parti'nin sözcüsü var, Mahir Ünal söylemesi gerekeni söylüyor. Siyasette ittifaklar olabilir ama iltihaklar olmaz. MHP iradesinin bir başka yere ciro edilmesini hak eden bir seçmen kitlesi mi? MHP ciddi bir partidir" diye konuştu.

'BAHÇELİ'NİN BİR TEKERLEMESİ VARDI'

Tezcan, "Erdoğan'ın yanında olan herkes yerli ve milli. Onun dışındaki herkes, yanında olmayan FETÖ'cü ve bölücü diye bir siyaset kültürü yaratılmaya çalışılıyor. Sayın Bahçeli tekerleme yapmayı sever. Bazılarını anlamayız ama bazıları da güzeldir. 'Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz' diye bir tekerlemesi vardı. Şimdi ne oldu? Yeni bir matematik mi buldunuz? Biz iktidar olmaya talibiz" dedi.