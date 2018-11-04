Yatağan'da çevre felaketi: 'Asit göleti' tehlike saçıyor

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralin atıkları, Kapubağ Mahallesi'ndeki gölette kirliliğe yol açtı.

Mustafa Sarıipek'in Sözcü'de yer alan haberine göre, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santral, Kapubağ Mahallesi'ndeki gölette kirliliğe yol açtı.

Santralde elektrik üretmek için kullanılan kömürlerin, Kapubağ Mahllesi'ndeki kırsal alanlara dökülen kül halindeki atıkları, mahallede bulunan göleti adeta bir "asit göleti"ne dönüştürdü.

'YETERLİ ÖNLEM YOK'

Yöre halkının kül dağı olarak nitelediği atıkların döküldüğü büyük göletin çevre halkı için büyük bir risk oluşturduğu ifade ediliyor.

Göletin girişine dikilen ve "Uyarı, girmek yasaktır" tabelasından başka çevresinde önleyici hiçbir tedbirin alınmadığı belirtilen gölet, özellikle çocuklar ve hayvanlar için tehlike oluşturuyor.

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) yöneticilerinden Serdar Denktaş, çevre mühendislerinin konuyla ilgili rapor hazırlığında olduğunu belirterek, şunları kaydetti: