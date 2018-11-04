Yatağan'da çevre felaketi: 'Asit göleti' tehlike saçıyor

Mustafa Sarıipek'in Sözcü'de yer alan haberine göre, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santral, Kapubağ Mahallesi'ndeki gölette kirliliğe yol açtı.
Santralde elektrik üretmek için kullanılan kömürlerin, Kapubağ Mahllesi'ndeki kırsal alanlara dökülen kül halindeki atıkları, mahallede bulunan göleti adeta bir "asit göleti"ne dönüştürdü.
'YETERLİ ÖNLEM YOK'
Yöre halkının kül dağı olarak nitelediği atıkların döküldüğü büyük göletin çevre halkı için büyük bir risk oluşturduğu ifade ediliyor.
Göletin girişine dikilen ve "Uyarı, girmek yasaktır" tabelasından başka çevresinde önleyici hiçbir tedbirin alınmadığı belirtilen gölet, özellikle çocuklar ve hayvanlar için tehlike oluşturuyor.
Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) yöneticilerinden Serdar Denktaş, çevre mühendislerinin konuyla ilgili rapor hazırlığında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Kömürün, organik içerikli bir madde olmasına rağmen oluşum aşamalarında içeriğine metal ve ağır metalleri de dahil edebildiğini bize mühendis arkadaşlarımız anlattı. Ağır metal ihtiva eden küller, su ile temas ettiğinde su bünyesine geçiyormuş. Doğal olarak da kül barajının tehlikesi de bu noktada başlıyor. Zaten Yatağan linyit kömürü içeriğinde radyoaktif veya ağır metal içeriği olduğu bazı bilimsel kaynaklarda geçiyor. Bu nedenle kül göletini oluşturan su içeriğinde canlıları olumsuz etkileyecek maddeler bulunduğunu bilim adamları açıkladı. Raporlar ortadayken gereken önlem en kısa zamanda alınmalı."