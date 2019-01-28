Yaşlı bakım merkezinde işkence iddiası: 22 kişi gözaltına alındı

Iğdır'da yaşlıların yatılı olarak bakım gördüğü merkezde hastalara işkence yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 22 kişi gözaltına alınırken, 6 kişi de polis tarafından aranıyor.

Iğdır kent merkezindeki Bağlar mahallesinde faaliyet gösteren Özel Mısra Göleli Bakım Merkezi'nde işten çıkarılan üç kişi, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak çalışanların hastalara işkence yaptığı iddiasında bulundu. Bu kişilerin dilekçesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık, merkezdeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. İnceleme sonrası savcılık tarafından 28 kişi için gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde merkeze operasyon düzenleyen polis, 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, merkezde çalışan altı kişiyi daha arıyor.