Yaşlı adam balkonda ölü bulundu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde evinde tek başına yaşayan bir kişi balkonunda ölü bulundu.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşlı bir adam, evinde tek başına yaşadığı evinin balkonunda sandalye üzerine ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gençali Mahallesi Kumsaz mevkiinde uzun süredir yalnız yaşadığı öğrenilen 77 yaşındaki Muhittin Polat’ın balkondaki sandalyede hareketsiz halde olduğu gören çevre sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Polat’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin adli tabip ve nöbetçi savcıya bilgi vermesinin ardından yaşlı adamın cenazesi Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve 5 çocuğu öğrenilen yaşlı adamın ölümüyle alakalı polisin soruşturması devam ediyor.

