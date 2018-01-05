Yaşar Güler'in koruma subayı Burak Akın'la ilgili yeni gelişme

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma subayı "FETÖ" şüphelisi Burak Akın'a firarilerin fotoğrafları gösterildi.

Ankara Adliyesi’ne getirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma subayı Burak Akın’a "FETÖ" firarisi olan bazı şahısların fotoğrafları teşhis ettirildi.

Akın, itirafçı olmasının ardından aktif görevde bulunan Yüzbaşı Fuat Söylemez ile Yüzbaşı Abdülkadir Koçyiğit’in de isimlerini vermiş, bu şahıslar da gözaltına alınmıştı. Söylemez ile Koçyiğit de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olmak istedi. Şüphelilerin itirafları doğrultusunda bir kişi bu sabah Mersin’de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın öğretmen olduğu öğrenildi.