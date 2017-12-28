Yarışmacılardan birinin ablası isyan etti: Bu hastalıklı zihniyet...

Özel televizyon kanalı TV8'de "Yetenek Sizsiniz" programında yaşları 7 ile 11 arasında değişen çocukların şort giymelerini, "millet tahrik oldu" sözleriyle eleştiren RTÜK'ün AKP'li üyelerine tepki yağdı.
Yarışmacı çocuklardan birinin ablası, Twitter hesabından, tartışmalara tepki gösterdi.
Abla Asya Kandemir, "İçlerinde 8 yaşında kardeşimin de bulunduğu ekip, henüz anlamlarını bile bilmedikleri kelimelerle hakarete maruz kalıyor, sessiz kalmayalım lütfen. Biz bu oluşan kamuoyunun karşısında dimdik duruyoruz. Ve bu gösteride yer alan tüm çocuklarla gurur duyuyoruz" dedi.