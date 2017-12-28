Yarışmacılardan birinin ablası isyan etti: Bu hastalıklı zihniyet...

Bir yetenek programında çocuk dansçıların şort giymesini "millet tahrik oldu" diyerek eleştiren RTÜK'ün AKP'li üyelerine, yarışmacı çocuklardan birinin ablası sert tepki gösterdi: "İçlerinde 8 yaşında kardeşimin de bulunduğu ekip, henüz anlamlarını bile bilmedikleri kelimelerle hakarete maruz kalıyor, sessiz kalmayalım lütfen."

Haber Merkezi