Yarıdan fazlasında aile olan binalarda ‘günlük kiralama’ yasak

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, dairelerinin yarısından fazlasında ailelerin oturduğu binada günlük kiralama yapılamayacağını söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, dairelerinin yarısından fazlasında ailelerin oturduğu binada günlük kiralama yapılamayacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, günlük kiralanan evlerin "Maliye kaydı"na alındığını duyurmuştu.

Hürriyet’ten Turan Yılmaz’ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı’nın otellerdeki gibi bilgilendirme istediğini aktaran Tüfenkci, "kira hukuku" ve "emlak piyasası" hususunda bakanlık olarak talimat verdiklerini söyledi.

Bakan şöyle devam etti:

“Çünkü burada da bir boşluk var. Bunun kiralanmasıyla ilgili de usul ve esaslara ilişkin bir çalışmayı yapıyorlar. Onu da yönetmeliğin içerisinde yayınlayacağız. Binanın tamamının günlük kiralamaya uygun olmasını isteyeceğiz. Diyelim ki 10 dairelik bir apartmanda 5-6 dairede aile oturuyor, iki dairenin altı tane odasına ayrı ayrı kiralama yöntemini doğru bulmuyoruz. Apartlar gibi bu işe uygun daireler, binalar olacak. Örneğin yüzde 50’nin üzerinde aile oturuyorsa bunun günlük kiralamaya uygun olmadığı söylenecek. Çünkü başka türlü yasaklamak lazım. O da olmaz. Senin de alırken veya satarken ona göre düşünmen lazım. Ona göre fiyatlandırma, talep olacak. Bu tartışılıyor. Henüz nihai kararımızı vermedik.”