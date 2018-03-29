Yargıtay'dan önemli 'ByLock' kararı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Samsun'da bir sanığa ByLock nedeniyle 'terör örgütü üyeliği suçlamasıyla verilen hapis cezasını 'yeterli araştırma yapılmadığı' gerekçesiyle bozdu.

Gülen Cemaati üyelerinin gizli haberleşme için kullandıkları iddia edilen ByLock isimli programa yönelik önemli bir karar verildi.

ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen binlerce kişi hakkında soruşturmalar açıldı. Bu davalardan biri de Samsun'da görüldü.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, ByLock kullandığı iddia edilen Ç.Ç. hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Sanığa 7 yıl hapis cezası verildi.

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'nin de onadığı karar, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin gündemine geldi. Daire mahkûmiyet kararını bozdu. Sanığın ByLock kullanıcısı olduğunu kabul etmediğine işaret edilen kararda, özetle şu ifadeler yer aldı:

"... İlgili birimlerden (BTK, emniyet) ayrıntılı ByLock tespit ve değerlendirme raporu ile HİS (CGNAT) sorgu kayıtları getirilip değerlendirilerek, sanığa sorulduktan sonra karar verilmesi gerekirken, sanığın ByLock kullanıcısı olduğuna dair yetersiz ByLock CBS (savcılık sorgu tutanağı) sorgu tutanağına dayanılarak, eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm verilmesi yasaya aykırıdır."

Dairenin, çok sayıda eksik araştırma ile kurulmuş ByLock mahkumiyet kararını bozduğu öğrenildi. Bozma kararı sonrasında mahkemeler, yeniden yargılamada gerekli araştırmaları yaptıktan sonra hüküm tesis edecek.