Yargıtay'dan mülk sahipleri lehine karar: Ev sahibinden izinsiz yapılan masraf kiracıya ait!

Yargıtay emsal bir karara imza atarak, mülk sahibinden yazılı izin alınmadan yapılan masrafların kiracıya ödenemeyeceğine hükmetti. Kararda, 'Davacı kiracının kira sözleşmesine dayanarak vekaletsiz iş görme kapsamında kiralanana yaptığı imalat bedellerini isteyemez' denildi

Yargıtay, ev sahibinden yazılı izin alınmadan yapılan masrafın kiracıya ait olduğuna karar verdi.

Kiraladığı daireye yaptığı masrafları alamayan mağdur kiracı, Sulh Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Davacı, kiracının kiralanana yaptığı faydalı ve zorunlu masrafların yapıldığı tarih itibariyle belirlenecek değerinden yıpranma payı düşülmek suretiyle elde edilecek değeri isteme hakkı olduğunu öne sürdü.

Mahkeme, taşınmazın tapu kaydında mesken olduğu ve yasaya aykırı olarak taşınmazın davacı tarafından işyeri olarak kullanıldığına dikkat çekti. Davacının zararını ispat için hiçbir delil sunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti. Yargıtay, kararı bozunca dosya yeniden mahkemenin önüne geldi.

Mahkeme, ilk kararında direndi. Devreye giren Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Daire, kiracının yaptığı faydalı masrafların, vekaletsiz iş görme hükmüne göre isteneceğine hükmetti. Sözleşme ile davalı kiraya veren tarafından mesken niteliğindeki taşınmaz ofis olarak kullanılmak üzere davacı kiracıya kiralandığı vurgulandı.

Kararda şöyle denildi: