Yargıtay'dan emsal karar: 14 ve 17 yaşındaki çocuklarını evlendiren iki babaya hapis

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde yedi yıl önce 17 yaşında olan gencin, o zaman 14 yaşındaki Yeşim K. ile nikahsız evlenmesi ile ilgili açılan kamu davasında damat "cinsel istismar" suçundan, babası ve kayınpederi ise "yardım ve yataklık" suçundan cezaevine girdi.

Sakarya Karapürçek'te yaşayan Günay K., yedi yıl önce 17 yaşındayken 14 yaşındaki Yeşim K. ile evlendi. Yeşim K. bir yıl sonra çocuk dünyaya getirdi. Yeşim K.'nin, küçük yaşta çocuk dünyaya getirmesinin ardından soruşturma başlatıldı. "Cinsel istismar" suçundan açılan kamu davası 2014 yılında sonuçlandı. Mahkeme, damat Günay K.'yi 8 yıl 6 ay, babası Güngör K. ve kayınpederi Ramazan Ç.'yi ise "yardım ve yataklık" suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Üç kişi tutuksuz yargılanırken, karar ailenin başvurusu üzerine Yargıtay'a taşındı. 15 gün önce Yargıtay tarafından karar onanınca damat, baba ve kayınpederi cezaevine konuldu.