Yargıtay'da 'FETÖ' davası: Tutuklu hakimlerin davası ertelendi

Darbe girişimi sonrası tutuklanan hakimlerin Yargıtay'daki davası ertelendi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklu bulunan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Hakimler Savcılar Kurulu (HSYK) üyelerinin davası ertelendi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen davada, eski Danıştay üyesi Mithat Özcan hakim karşısına çıktı. Savunma için söz verilen Özcan, "FETÖ üyeliği" suçlamalarını reddetti. Özcan, sağlık sorunları yaşadığını belirterek tahliyesine karar verilmesini istedi.

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık hakkında ifade veren eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ile eski Danıştay üyeleri Eyidemir ve Bektaş'ın tanık olarak dinlenmesine karar verilerek duruşma ertelendi.