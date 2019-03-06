Yargıdan 'ODTÜ' kararı: Ticari sır değil bütün belgeleri vereceksiniz

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin ODTÜ’nün 40 dönüm arazisinin KYK yurtları yapılması için 49 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığı’na verilmesine karşı açtığı davalar ve yargı süreçleri devam ederken, yargıdan bilgileri saklayan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na kötü haber geldi.

ODTÜ’nün 40 dönüm arazisinin KYK yurtları yapılması için 49 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığı’na verilmesine karşı açılan davalar ve yargı süreçleri devam ederken, yargıdan bilgileri saklayan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na yanıt niteliğinde karar çıktı. Yargı, ODTÜ’de yapılacak KYK yurtları için “Ticari sır değil bütün belgeleri vereceksiniz“ dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Verşan Kök’ün rektör olarak atanması ile birlikte ODTÜ’nün toprak bütünlüğünün hiç olmadığı kadar parçalanarak talana açık hale geldiğini belirtti.

Candan, 49 yıllığına tahsis edilerek yapılacak olan KYK yurtlarının ODTÜ’nün bağrına ve geleneğine saplanmış bir hançer olduğunu vurgularken, ODTÜ’deki talana açık hareketliliğin her aşamasını takip ettiklerini ifade etti.

'VERŞAN KÖK İLE BİRLİKTE ODTÜ HİÇ OLMADIĞI KADAR TALANA AÇILDI'

ODTÜ ormanında yeni tahsislerle bağlantı yolu açıldığını da bildiren Candan şöyle devam etti:

“ODTÜ Rektörü Verşan Kök’ün ODTÜ geleneklerine aykırı bir şekilde atanmasıyla ilk yaptığı iş Melih Gökçek ile masaya oturarak Bilkent yolunun açılmasına onay vermesi oldu. Binlerce ağaç kesildi, canlıların habitatı bozuldu, kentsel yeşil aks zarar gördü. Bu katliamı, ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde olan Yargıtay alanındaki yol ve ağaçların kesilmesi, sonrasında 40 dönüm arazinin yurt ihtiyacı bahanesi ile KYK yurdu için Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 49 yıllığına tahsis edilmesi ve Merkez Bankası’na yer tahsisi görüşmelerinin yapılması izledi. Öğrencilere, akademisyenlere ve çalışanlara yaptıkları, etkinlik iptal etmeleri, mail ve mesaj yoluyla rahatsız etmeler, öğrencilerin facebook yazışmalarının takip edilerek haklarında savunma açılması ise bilgimiz dahilindedir. ODTÜ’nün sadece arazileri değil, geleneği de talan edilmektedir.”

Candan, “ODTÜ’de yapılacak KYK yurdu için bilgi ve belgeleri istediğimizde yazdıkları yazıların üslubu Verşan Kök’ün ODTÜ’ye rektör olamayacağını bir kez daha gösterdi. Aynı şekilde KYK yurtları ile ilgili sözleşme ve tüm ihale belgelerini istediğimizde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘ticari sır veremeyiz’ yanıtını yargıya taşıdık. Yargı bizim lehimizde karar verdi ve tüm belgeler tarafımıza iletilecek. Kendisini hükümran görerek bilgiyi saklayanlara bilgi edinme kanunu üzerinden açtığımız davada yargı cevabını verdi” dedi.

Candan, “Bilkent Caddesi'nden ODTÜ’ye açılan bağlantı yolu ne için yapılmaktadır? Hangi protokolle, hangi plana göre ODTÜ arazisine bir kez daha girilmiştir? Yerinde tespit ettiğimiz bu yol yapımı hangi imar planlarında yer almaktadır? Rektör Verşan Kök’ü ODTÜ arazileri üzerinde üstü örtük yapılanları ve görüşmeleri kamuoyuna açıklama yapmaya davet ediyoruz.ODTÜ Verşan Kök’ten ibaret değildir” diyerek sözlerini sonlandırdı.