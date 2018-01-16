Yarasanın çizdiği çocuk, kuduz nedeniyle yaşamını yitirdi

Yarasanın pençeleriyle çizilen ve hastaneye götürülmeyen 6 yaşındaki çocuk, kuduz nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yarasanın pençeleriyle çizdiği 6 yaşındaki çocuk, kuduz nedeniyle yaşamını yitirdi.

Orlando'da yaşanan olayda, baba Henry Roque hasta bir yarasa bulduğunu ve koyduğu kutuya oğlunun dokunmamasını söylediğini belirtti.

Ancak yarasaya dokunan çocuk, yaralı memelinin pençeleriyle çizildi.

Yarayı iyice yıkadığını ancak iğneden korkan oğlunu doktora götürmediğini söyleyen baba, yaklaşık 1 hafta sonra kuduz semptomları başlayan çocuğu hastaneye götürdü.

Kuduz, semptomlar görülmeye başladığında hemen hemen her zaman öldürücü olan bir hastalık. Yaralanma sonrası yapılan aşı ise hastalığın ortaya çıkmasını engellemenin tek yolu.