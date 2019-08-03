Yangında baş şüpheli: Toplu taşıma araçlarında '10 numara yağ' tehlikesi

Edremit’te meydana gelen otobüs yangınına '10 numara yağ' kullanımının yol açtığı ileri sürülüyor. TMMOB Makine Mühendisleri Odası'ndan yapılan açıklamada ’10 numara yağ sorunu ve yol açtığı ölüm ve zararların nedeni akaryakıt fiyatlarındaki artış ve denetimsizliktir’ denildi. Açıklamada denetimsizlik nedeniyle özel ve kamuya ait toplu taşıma araçlarında ciddi bir güvenlik sorunu oluştuğuna dikkat çekildi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünde seyir halinde çıkan yangın 5 kişinin ölümüne, 15 kişinin yaralanmasına yol açtı. TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri İbrahim M. Tataroğlu, yangında bir numaralı şüphelinin 10 numara yağ olduğunu belirtti.

Ticari araçlarda mazot yerine 10 numara yağ kullanımının yangın riskini kat be kat artırdığına dikkat çeken Tataroğlu “Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ve hemen her kaleme gelen büyük fiyat artışları akaryakıt fiyatlarına da yansımaktadır. 10 numara yağ sorunu ve yol açtığı ölüm ve zararların nedeni akaryakıt fiyatlarındaki artış ve denetimsizliktir” açıklamasında bulundu.

DENETİMSİZLİK

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Tataroğlu, araçlara kaçak 10 numara yağ satışının ve doldurulmasının ve bu yağı yakacak düzenekleri yapan merdiven altı servislerin engellenemediğine dikkat çekti. Tataroğlu “Üçüncü bir denetim eksikliği de Euro 5 ve Euro 6 dizel motorlarda emisyon değerinin tutturulması için kullanılan AdBlue katkısının kullanılmasını önleyen AdBlue Emülatörü kullanımının da engellenememesidir. 10 numara yağ gibi yangınlara neden olmasa da çevreyi kirleten bu yasadışı tadilatın engellenmesi şarttır. AB’de bu cihazları takan ve kullanan filoların çalışma izinleri iptal edilmektedir” açıklamasında bulundu.

MOTORDA SICAKLIK ARTIŞI ÖLÜMLÜ YANGINLARA NEDEN OLUYOR

Türkiye’de akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV ve KDV’nin dünyanın hiçbir ülkesinde bu denli yüksek olmadığını belirten Tataroğlu özellikle taşımacılık ve tarım sektöründe 10 numara yağın yakıt olarak kullanımının arttığını belirten Tataroğlu sözkonusu yağın yakıt olarak kullanımının sadece Türkiye’de görüldüğünü vurguladı. Tataroğlu “10 numara yağın yakıt olarak kullanımı sırasında motorda sıcaklık yükselmekte, motor sistemi bu sıcaklık artışı için tasarlanmadığından ötürü motor aksamında yanabilen kablo vb. elemanların yanması sonucu ölümlü yangınlar çıkmaktadır” açıklamasında bulundu.

Türkiye'de son 10 yılda benzin fiyatlarına yüzde 248 zam yapıldığını ve son 1 yılda akaryakıt fiyatlarında 82 kez değişikliğe gidildiğini belirten Tataroğlu, bunun sonucu olarak 10 numara yağ adı verilen baz ve atık yağlardan elde edilen, içerisine solvent karıştırılan yağların dizel motorlarda son 10 yılda kullanımının arttığını kaydetti.

ÖZEL VE KAMUYA AİT TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA TEHLİKE

Denetim yapılmadığı için özel ve kamuya ait toplu taşıma araçlarında ciddi bir güvenlik sorunu oluştuğuna dikkat çeken Tataroğlu 10 numara yağ kullanımının yol açtığı tehlikeleri şöyle sıraladı:

"Trafik kazalarında can kayıpları artmakta

Yıllık 2 milyar TL vergi kaybı yaşanmakta

Yakıt (!) tam yanmadığı için çevre kirliliği oluşmakta

Araç motor aksamını yıpratmakta

Haksız rekabete sebep olmakta

Parlayıcı patlayıcı solvent kullanımından dolayı, yangın riskinin kat be kat artması gibi istenmeyen olaylar yaşanmaktadır."

Tataroğlu buna karşı yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı: