Yangın tekrar ediyor

soL Haber, Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2011'de daha inşaat halindeyken çıkan yangının haberlerine ulaştı. Yedi yıl önceki yangının haberinde yine dış cephe malzemesine işaret ediliyor ve şu soru soruluyor: Hastane hizmet vermeye başlamış olsaydı ne olacaktı?

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yangınla ilgili soruşturma sürer ve uzman örgütleri dış cephe malzemesine dikkat çekerken soL Haber, 2011'de çıkan yangının haber görüntülerini araştırdı.

Show Haber'in konuyla ilgili akşam bülteninde yayımlanan haberinde dış cepheyi yaptıklarını söyleyen görevliye yöneltilen soruya bu kişinin “Yanıcı bir madde yani o kadar ısıya yanıyor. Yangına dayanıklı bir şey değil ama... Alt taraftan çıktı ve içeride izocamlar var, taş yünleri var, kağıtlar var, dolayısıyla onlar yangının büyümesine neden oldu rüzgar da olunca” yanıtını verdiği görülüyor.

Ve haberde bugün “şaka gibi” dedirten bir biçimde “Böylesine yanıcı bir maddenin kaplama olarak kullanılması akıllara tek bir soru getirdi, hastane hizmet vermeye başlamış olsaydı ne olacaktı?” deniyor.

Tüm bu yaşananlara karşın aynı şekilde ve aynı gerekçeyle ve “evet bu defa hizmet vermeye başlamışken” yangının tekrarlanması ciddi bir sorgulama ihtiyacını ortaya çıkartıyor.





UZMAN ÖRGÜTLERİNİN AÇIKLAMALARI

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından, 6 Nisan Cuma günü Taksim İlkyardım Hastanesi yangınıyla ilgili yapılan açıklama şöyleydi:

“Taksim İlkyardım Hastanesi bir kez daha çıkan yangınla gündeme geldi. Aynı hastanede 2011 yılında da yangın çıkmıştı. Eğer bir binada birkaç yıl arayla iki büyük yangın çıkıyorsa, ortada apaçık bir sorun var demektir. Görünen o ki, 2011'de çıkan yangının nedenleri yeterince irdelenmemiş veya yangının çıkış nedenleri tespit edilmesine rağmen, sorunu gidermek yerine üstünün kapatılması, yok sayılması tercih edilmiştir.

Dikkat edilmesi gereken bir nokta, yangının çatıda başlaması ve dış cephe boyunca hızla ilerlemesidir. Demek oluyor ki dış cephe malzemeleri sorunludur. Yangın yönetmeliklerine uygun malzeme kullanılmamıştır. İşin en ilginç noktası ise 2011'deki yangın yine dış cephe kaplaması üzerinde başlamış ve büyümüştür.”

İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen’in açıklamaları da benzer bir soruna işaret ediyordu. Binada hem dış cephe giydirmede hem yalıtım ürünlerinde yanıcı malzeme kullanıldığını belirten Şen, “2011’de aynı binada yangın çıktığında da uyarıda bulunduk ama dikkate alınmadı. Binadan bir yalıtım sonra boşluk en sonda da dış cephe giydirme var. Hem dış cephede hem yalıtımda yasaklı ürün kullanıldığını gördük."

"Plastik köpük kullanılmış. Bu ürünün değil kullanımı orada olması bile hata. Hem geçmiş hem bugün geçerli olan yönetmeliğe göre dış cephe giydirmede ve 28,5 metreden yüksek binada bu yanıcı ürünler kullanılamaz. Hatta bir iddiaya göre ilgili firma renk renk elinde, deposunda ne kadar plastik varsa getirip kullanmış. Örnekleri aldık gerekli incelemeleri yapacağız” demişti.

İTFAİYE MÜDÜRÜNDEN YANGIN HIZI UYARISI

Eski İstanbul İtfaiye Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç CNN Türk'e şunları söylemişti:

Geçmişte de bu binada dış cephede kullanılan yanlış malzemeler nedeniyle yangın çıkmıştı. O zaman yangının inşaat sürecinde olunmasına bağlayarak geçiştirilmişti. Önemli olan yangının çıkış sebebi değil, neden bu kadar kısa sürede bu kadar şiddetle büyüdüğü. Yönetmelikte hastane gibi binalarda ve 28,5 metreden yüksek binalarda dış cephesi, yarı yanıcı yani yanmaz maddeler kullanılması gerektiği belirtilir. Dış cephede kullanılan kozmopolit panellerin içerisinde de taş yünü, cam yünü gibi yalıtım malzemeleri veya betonarme binalarda olduğu gibi zor alevlenecek malzemeler kullanılmalıdır.

Yanan hastanenin projesini yürüten inşaat şirketi Serel Yapı’nın yetkilisiyse kullanılan tüm malzemeler ve oranlarının mevzuata göre belirlendiğini söylemişti.