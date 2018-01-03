Yandaş yazardan 'Abdullah Gül' krizine ilişkin iddialar

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül arasındaki gerilime ilişkin "Gül'ün açıktan muhalefet etmesini hazmedemiyor" yorumunda bulundu.

AKP'li Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasındaki KHK gerilimine ilişkin iddialarda bulundu.

Selvi'nin "Erdoğan'ın Gül'e sitemi ne oldu?" başlığıyla yayımlanan yazısının bir kısmı şöyle:

Abdullah Bey, siyasi çalkantıya neden olan tweet’i 25 Aralık Pazartesi günü saat 15.32’de atmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o sırada Sudan’da Sevakin Adası’nda incelemede bulunuyor. Türkiye’deki gelişmelerden akşam saatlerinde kendisini arayan bakanlar aracılığıyla haberi oluyor.

Muhalefetin Gül’ün tweet’i üzerinden işi bir kampanyaya dönüştürmesinden dolayı rahatsız oluyor. Gül’le ilgili olarak ağzından, “Biz seninle dava arkadaşı değil miydik” sözleri dökülüyor. Bülent Arınç’ın retweet ettiğini öğrenince can sıkıntısı büsbütün artıyor.

O nedenle Kastamonu’da, “Dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl olur da gidip Kemal’in kayığına binersiniz. Yazıklar olsun” diye tepki gösteriyor. Özellikle de Gül’ün açıktan muhalefet etmesini hazmedemiyor. AK Parti’nin yetkili kurullarında konu açılınca, “Sen dava arkadaşım değil misin, biz aynı davayı gütmüyor muyuz” diye sitem ediyor.

Söz konusu Erdoğan ile arasındaki bir tartışma olunca bunun bir siyasi sonucu olur mu sorusu akla geliyor. O nedenle açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Elbetteki bu tartışmanın bir yerinde 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili hesaplar yatıyor. Birilerinin Erdoğan’ın karşısına Gül’ü çıkarmak gibi bir hesabın içinde olduğu biliniyor. Hedef, ilk turda Erdoğan’ın seçilmesini önlemek. 16 Nisan’dan sonra Gül’ün etrafındaki hareketliliğin arttığı, daha önceleri sessiz kalmayı tercih eden 11. Cumhurbaşkanı’nın, “Daha çok görünme, daha çok konuşma” kararı aldığı bir sır değil.

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