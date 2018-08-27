Yandaş sendikayla protokol imzalayan isim İstanbul'a Milli Eğitim Müdürü oldu

İstanbul'un yeni Milli Eğitim Müdürü, Tokat'ta görev yaptığı sırada AKP yandaşı 'sendika' Eğitim Bir-Sen adlı sendikayla işbirliği protokolü imzalayan Levent Yazıcı oldu.

İstanbul'un yeni Milli Eğitim Müdürü, Tokat'ta görev yaptığı sırada AKP yandaşı 'sendika' Eğitim Bir-Sen adlı sendikayla işbirliği protokolü imzalayan Levent Yazıcı oldu.

14 Mart 2016’da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve getirilen Ömer Faruk Yelkenci’nin yerine, 2012’den beri Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini sürdüren Levent Yazıcı atandı.

Yazıcı, AKP yandaşı Eğitim Bir-Sen adlı sendikayla yakın ilişkileriyle tanınıyor. Yazıcı 2018 başında Milli Eğitim İl Müdürü sıfatıyla kentteki Eğitim Bir-Sen 1 nolu şubeyle işbirliği protokolü imzalamıştı. Protokol kapsamında okullarda kurulacak kulüplerde Arapça, 40 hadis, Esmaül Hüsna kursları açılacağı duyurulmuştu.