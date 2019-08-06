Yalı Ataköy konutlarına ruhsat iptali

İstanbul Ataköy sahilde bulunan 513 daire ve 71 işyerinden oluşan Yalı Ataköy, Danıştaş'ın verdiği karar ile tekrardan incelemeye alınacak.

İstanbul Ataköy sahilde, Baruthane parkı bitişiğinde 2013 yılında yapımına başlanan 513 daire +71 işyerinden oluşan Yalı Ataköy'e Danıştay freni geldi.

Ataköy'de eski C motellerinin bulunduğu, İstanbul'un son doğal koyu, TOKİ'den otel yapacağım diye alınıp, Bakırköy Belediyesi'nin vermiş olduğu ruhsatla hukuka aykırı şekilde apart otel yapıldı. Oteller tescillenip, bağımsız bölüm ittifaklarıyla üçüncü kişilere satıldı. Kemalettin Doğan, 2013 yılında İdare Mahkemesi'ne ruhsatların iptali istemiyle dava açtı.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, her şeyin hukuka uygun olduğunu belirterek bu talebi reddetti.

Davayı Danıştay'a götüren Kemalettin Doğan, emsal niteliğinde bir yanıt aldı.

Danıştay; "..apart otel adıyla ruhsatlandırılan bir projenin en fazla %20'sinin üçüncü şahıslara satılabileceğini..." belirterek, idare mahkemesinin bu konuyu hiç incelemediğini söyleyerek, kararı bozdu. Kararın bozulmasıyla beraber idare mahkemesi yeniden inceleme yapacak. Yerel mahkeme bu aşamada iptal kararı verirse Ataköy'deki hukuksuz yapılaşmanın dayanağı olan "apart otel yapıyoruz" gerekçesi de ortadan kalkmış olacak.