Yakınlarını kaybeden ailenin avukatı Emrah Serbes'in cezasını az bularak itiraz etti

İzmir'de karıştığı trafik kazasında aynı aileden üç kişinin ölümüne neden olan yazar-senarist Emrah Serbes'e verilen 13 yıl 4 ay hapis cezasına, kazada hayatını kaybeden ailenin avukatları tarafından az bulunarak temyize götürüldü.

İzmir-Aydın otoyolunda 22 Eylül'de Emrah Serbes'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kazada sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise tedavi gördüğü hastanede olaydan 12 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru, tutuklanmıştı. Emrah Serbes, Torbalı Cumhuriyet Savcılığının Doğru'nun emniyet kemeri izi tespiti için aldığı karar ve Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünden araçların ortalama hızının tespiti için gişelere giriş saatleri ve sürücülerinin kim olduğunun belirlenmesi için güvenlik kamera görüntülerini istemesi üzerine otomobili kendisinin kullandığını söyleyerek 28 Eylül'de teslim olmuş, ardından tutuklanmıştı. Savcı tarafından hazırlanan iddianamede Serbes hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

13 YIL 4 AY HAPİS CEZASINA İTİRAZ

Geçtiğimiz 12 Temmuz günü yapılan duruşmada, aynı aileden üç kişinin ölümüne neden olan yazar-senarist Emrah Serbes'e 13 yıl 4 ay cezası verildi. Serbes'e verilen hapis cezasına kazada hayatlarını kaybeden ailenin avukatları tarafından temyize götürüldü. Verilen cezaya itirazda bulunan avukatlar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne verilen temyiz dilekçesinde kararın usul ve yasalara aykırı olduğu belirtildi edildi. Verilen dilekçede aynı zamanda, itiraz nedenlerinin daha detaylı olarak mahkemenin gerekçeli kararın kendilerine ulaştıktan sonra İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne ek bir dilekçe ile sunulacağı belirtildi.

SERBES'İN AVUKATI DA İTİRAZ ETTİ

Emrah Serbes'in de verilen 13 yıl 4 hapis cezasına itiraz ederek avukatının aracılığı ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurduğu öğrenildi. Verdiği dilekçesinde hükmün kaldırılmasını ve yargılanmanın tekrar yapılmasını isteyen Serbes'in, delilerin değerlendirilmesinden hataya düşüldüğü ve verilen kararın çok ağır olduğu belirtildi. Serbes'in, mahkemenin gerekçeli kararı kendilerine tebliğ ettikten sonra İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne detaylı dilekçe ile itiraz nedenlerini sunacaklarını belirttiği öğrenildi.