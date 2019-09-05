Yağmada yeni yöntem: İthal çöp vurgunu

Dönüştürülebilir denilerek tonlarca çöp yurda sokuluyor. Avrupa’nın kirli çöpünü 2 bin Euro karşılığında alıp yasadışı yollarla ülkeye getiren firmalar nedeniyle Türkiye çöp ülkesi haline geliyor.

Çin'in çöp ithalatını sınırlamasıyla birlikte Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelmeye başlayan ithal çöplerin ardından şimdi de çöp vurgunları başladı. Gümrüklerde dönüştürülebilir atık diye beyan edilerek yurda getirilen tonlarca çöpün Türkiye'nin çeşitli yerlerine döküldüğü belirtiliyor. Çöplerin karşılığında ton başına 100 Euro para kazanan ithalatçıların, bu çöpleri yurttaşlaırn arsasına döküp ortadan kaybolduğu konuşuluyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, yakın zamanda yurt dışından çöp ithalatı yapan bir firmanın İtalya'dan aldığı tonlarca çöpü, ‘plastik atık' diyerek sahte beyanla gümrüklerden geçirdiği, sonra da İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nde bir vatandaşın arazisine döküp ortadan kaybolduğu bildirildi. Firma, vatandaşın deposu ile arazisini para karşılığında çöp için kısa süreliğine kiraladı. Ancak yüksek kira ödeyeceğini belirten firma bir daha çöpü almaya gelmedi. Uzun süre firmanın yolunu bekleyen arsa sahibi, sonunda çöpü başkalarına satıp kira parasını tahsil etmeye çalıştı. Ancak çöpe alıcı çıkmadı. Satıcı bedava vermeye razı olduğu halde arsasındaki tonlarca çöpten bir türlü kurtulamadı.