WhatsApp'tan yılbaşı gecesi için kötü haber

WhatsApp yılbaşı gecesinde eski akıllı telefonlara destek vermeyi durduracak.

WhatsApp, 31 Aralık 2017’den sonra eski yazılım sürümlerini çalıştıran telefonların yanı sıra Nokia, Windows ve Blackberry telefonlarını kullananlar için desteğini durduracak.

Facebook'a ait olan uygulama, kesinti tarihinden sonra herhangi bir zamanda Nokia Symbian S60, BlackBerry OS ve Blackberry 10, Windows Phone 8.0 ve Nokia S40 üzerinde çalışmayı bıraktığını açıkladı.

CNN Türk'ün haberine göre, teknoloji uzmanları "Etkilenen mobil cihazlardan birini kullanırsanız, WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için daha yeni bir Android, iPhone veya Windows Phone'a yükseltmenizi öneririz” açıklamasında bulundu.

Ayrıca, Android işletim sistemleri (Google, Samsung, HTC veya OnePlus akıllı telefonlarda yaygın) 2.3.7 ve daha eski sürümleri, 1 Şubat 2020'de çalışmayı bırakıyor.