WhatsApp'tan 'yanlışlıkla' torpil listesi paylaşan müdür görevden alındı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, daha sınav yapılmadan, ilçedeki okullara temmuz ayında atanacak okul müdür ve müdür yardımcılarının listesini "yanlışlıkla" WhatsApp’tan "okul müdürleri" grubuna gönderdiği belirtilen İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çiçekdemir görevden alındı.

Denizli'nin Acıpayam ilçe milli eğitim müdürü İbrahim Çiçekdemir 29 Mart günü WhatsApp’taki "okul müdürleri" grubunda "yanlışlıkla" okul müdür ve müdür yardımcılarının atamalarının yer aldığı listeyi paylaştı.

Bazı okul müdür ve müdür yardımcılarının isim ve atamalarının yapılmasının istendiği okulların yer aldığı liste, kısa sürede yayıldı.

Müracaatları yapılan ve şu an sınav aşamasında olan atama başvurularının sonucunun temmuz ayında açıklanacak olmasına rağmen, şimdiden bazı isimlerin ve atanacakları okulların yer aldığı liste, torpil listesi olarak nitelendirildi.

Uyarılar üzerine Çiçekdemir söz konusu listeyi sildi.

GÖREVDEN ALINDI

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma sürerken, Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çiçekdemir görevinden alındı. Yerine Çal İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici atandı. Çiçekdemir’in eski kadrosu olan şube müdürlüğüne görevine çekildiği öğrenildi.