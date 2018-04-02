Whatsapp'ın yeni özellikleri açıklandı

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a yeni özellikler geleceği açıklandı.

Whatsapp'a yeni özellikler ekleneceği duyuruldu.

Yeni özellikler arasında iPhone’lar için Touch ID desteği, gruplarda anket yapabilme, grup sohbetlerine 4.096 katılımcı ekleyebilme ve karanlık mod gibi başlıklar bulunuyor.

WABetaInfo isimli web sitesi tarafından ortaya çıkarılan özelliklerin, önümüzdeki günlerde WhatsApp’ın iPhone, Android ve Windows Phone uygulamasına ekleneceği belirtiliyor.

Öte yandan, WhatsApp ekibinin, sohbet uygulamasının Apple Watch’a özel bir sürümünü geliştirdiği belirtiliyor.