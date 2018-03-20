WhatsApp'a yeni özellik

WhatsApp, beta sürümünde yer alan bazı özellikleri tüm kullanıcılara açtı.

WhatsApp'ın beta sürümünde yer verilen grup açıklamaları, artık tüm kullanıcılara açıldı.

Grup açıklamaları işlevi, WhatsApp'taki grupların 500 karakterlik bir açıklamaya yer vermesine olanak tanıyor. Şu an için gruptaki herhangi bir kullanıcı, gruba açıklama ekleyebiliyor veya var olan açıklamayı değiştirebiliyor. Grup açıklaması değiştiğinde tüm katılımcılara bir uyarı gönderiliyor.

Yeni eklenen bir başka özellik ise video simgesi oldu. Bu sayede sesli ve videolu görüşme arasında bağlantı kesilmeden geçiş yapılabilecek.