Türkiye'de de bazı noktalarda WhatsApp'a erişim sağlanamıyor ve WhatsApp'a giren kullanıcılar, "Telefon Bağlı Değil" uyarısıyla karşılaşıyor. WhatsApp'taki sorun çözüldü.

WhatsApp'a erişimde dünya genelinde erişim sorunu yaşandı. Milyonlarca kişinin erişim sağlayamadığı WhatsApp'a yaklaşık bir saat kadar giriş yapılamadı. BTK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan, Whatsapp'taki sorunun küresel boyuttaki teknik bir arızadan kaynaklandığını belirterek, "Whatsapp servislerinde küresel boyutta bir teknik arıza olduğu USOM tarafından raporlandı. Ülkemiz de bu kesintiden etkilenmekte. 2018 Yerli ve milli yazılımların yılı olacak. Mutlu yıllar" dedi.