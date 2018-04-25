WhatsApp yaş sınırını yükseltiyor: 16 yaşından küçükler kullanamayacak

WhatsApp, Avrupa'daki kullancıları için yaş sınırını yukarıya çekiyor. 25 Mayıs'tan itibaren Avrupalı kullanıcılar, WhatsApp'ı kullanmak için 16 yaşından büyük olduklarını doğrulamak zorundalar.

WhatsApp gelecek ay devreye sokacağı yeni veri gizliliği kuralları çerçevesinde Avrupa'daki kullanıcılar için geçerli olmak üzere asgari yaş sınırını 13'ten 16'ya yükseltti.

Bir buçuk milyardan fazla kullancısı olduğu belirtilen WhatsApp, Avrupa'daki kullanıcılardan önümüzdeki birkaç hafta içinde uygulamaya giriş yaptıklarında, yeni hizmet şartnamesini ve güncellenmiş gizlilik sözleşmesini kabul ederlerken yaşlarını da onaylamalarını isteyecek.

Avrupa dışındaki bölgelerde, WhatsApp'ı kullanmanın en düşük yaşı 13 olarak kalmaya devam edecek.