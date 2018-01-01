WhatsApp bugün itibariyle binlerce telefonda olmayacak

1 Ocak itibariyle artık binlerce telefonda WhatsApp uygulaması çalışmayacak.

WhatsApp artık binlerce telefona desteğini kesmiş durumda.

1 Ocak itibariyle binlerce eski akıllı telefonda WhatsApp kullanılamayacak.

İşte o telefon ve sistemleri:

2.3.3 altı Android sürümleri

Windows Phone 7

iPhone 3GS/iOS6

Nokia Symbian S60

Aşağıdaki platform ve cihazlarda ise uygulama kullanılabilecek ama 31 Aralık 2017‘den itibaren yeni hesap oluşturma, hesabı yeniden aktive etme gibi özellikler kullanılamayacak. Ayrıca zama bağlı olarak uygulamanın belli özelliklerine erişimler kısıtlanabilir.

BlackBerry OS ve BlackBerry 10 – 31 Aralık 2017

Windows Phone 8.0 ve altı – 31 Aralık 2017

Nokia S40 – December 31 Aralık 2018

Android 2.3.7 ve altı 1 Şubat 2020