Washington Büyükelçiliği: Hükümetimiz güvence vermedi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki vize hizmetlerinin yeniden başladığını duyurmuş, Türk hükümetinin kendilerine "güvence" verdiğini bildirmişti.

Açıklamada "Ekim ayından bu yana Türk hükümeti, Türkiye misyonumuzdaki yerel çalışanlarına yönelik başka bir soruşturma bulunmadığı, büyükelçiliğik ve konsolosluklarımızdaki yerel çalışanlarımızın Türk yetkililerle iletişim de dahil olmak üzere resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağına dair üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kalmıştır. Ayrıca Türk hükümeti de ileride yerel çalışanlarımızdan birini gözaltına almak ya da tutuklamak istediğinde Türk makamlarının Amerikan hükümetini önceden bilgilendireceğini de kaydetmiştir" ifadeleri yer almıştı.

Ancak Türkiye, "güvence" iddialarını reddetti.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nin açıklaması şöyle;

ABD’nin vatandaşlarımıza yönelik vize uygulamalarındaki kısıtlamaları kaldırarak, bugün itibarıyla eski düzene dönme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, tarafımızdan da ABD vatandaşlarına yönelik vize rejimimizdeki kısıtlamalar eş zamanlı olarak kaldırılmıştır.

'HÜKÜMETİMİZ GÜVENCE VERMEDİ'

ABD’nin açıklamasında sözü edilen güvenceler bağlamında, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu, yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak Hükümetimizin herhangi bir güvence vermediğini, ülkemizdeki hiçbir temsilcilik görevlisinin kendi resmi görevinin icrası sebebiyle adli soruşturmaya tabi tutulmadığını vurgulamak isteriz. Daha önce de dikkat çekmiş olmamıza rağmen, ABD’nin Türkiye’den güvence aldığını ileri sürerek Türk ve Amerikan kamuoylarını yanlış bilgilendirmesini doğru bulmuyoruz.

Öte yandan, ABD’de Türk vatandaşlarıyla ilgili süren davalara ilişkin de Türkiye’nin çok ciddi endişeleri devam etmektedir.

Türk yetkililer, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Amerikalı muhataplarıyla görüşmeyi sürdürecektir.