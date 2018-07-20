'Vücudunda niye dövme var' deyip bıçakladılar

Karaman'da dövme yaptığı iş yerinin karşısındaki parkta oturan Barış Aybar, 'Vücudunda niye dövme var' diyen üç kişi tarafından bacağından bıçaklandı.

Karaman'da dövme yaptığı iş yerinin karşısındaki parkta oturan Barış Aybar, 'Vücudunda niye dövme var' diyen üç kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Olay Külhan Mahallesi Nusret Uysal Çocuk Parkı'nda meydana geldi. Dövmeci Barış Aybar'a, iş yerinin karşısındaki çocuk parkındaki bankta otururken yanına gelen üç kişi "Vücudunda niye dövme var?" diyerek bıçakla saldırdı. Sol bacağından iki bıçak darbesi alan Aybar, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Aybar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.