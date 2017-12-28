Vize kısıtlaması nasıl kalktı: Türkiye önce ABD'ye soracak

Türkiye ABD'ye bir dizi güvence verdi, ABD Büyükelçiliği vize başvurularında randevu kısıtlamasını kaldırdı.

ABD ile yaşanan vize krizi sona erdi. ABD Büyükelçiliği randevu kısıtlamasını kaldırdı.

ABD, Türkiye'deki konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasının ardından 8 Ekim'de Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya almıştı. Türkiye de bu karara aynı şekilde karşılık vererek ABD'ye yönelik vize işlemlerinin askıya alındığını duyurmuştu.

ABD'nin açıklaması, Türkiye'nin ABD'ye verdiği güvenceler nedeniyle kısıtlamanın kaldırıldığını gösteriyor. Açıklamaya göre Türkiye, yerel çalışanını gözaltına almak ya da tutuklamak isterse önce Amerikan hükümetini bilgilendirecek.

ABD'nin açıklamasının tamamı şöyle;