VİDEO | Yaz Kuran kursu açılışı: İlkokul çocuklarını mehterle yürüttüler

Okulların kapanmasıyla birlikte camilerde yaz Kuran kursları başladı. İstanbul Merter'deki Veysel Karani Camisi'nin Kuran kursu da sezonu açtı.
Kuran kursunun açılışı nedeniyle "Bed-i besmele töreni" adı altında onlarca çocuğa mehter marşı eşliğinde Merter caddelerinde yürüyüş yaptırıldı. Henüz ilkokul çağındaki çocuklar harem-selamlık şeklinde ayrıldı. Takkeli erkek çocuklar önde, türbanlı kız çocuklar arkada yürütüldü. "Camiye koşalım, Kuran'la coşalım" yazılı tişörtler giydirilen çocuklar, "Oku dedi rabbim, okumaya geldim" yazılı pankartlar taşıdı.
Merter caddelerindeki yürüyüş kameralara şöyle yansıdı: