VİDEO | Vali Yardımcısı'ndan köylülere: Bir şey olmaz ya, biber gazından nolacak!

Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Kızılcaköy’de kurulmak istenen jeotermal enerji santraline (JES) karşı günlerdir direnen köylüler, olay yerine gelen Vali Yardımcısı'na 'Biber gazını siz mi sıktırdınız' diye sordu. Vali Yardımcısı'nın verdiği yanıt 'Bir şey olmaz ya, biber gazından nolacak!' oldu.

Haber Merkezi