VİDEO | TRT'den 'Rüyamda Allah'ı görürüm' sözlerine teftiş

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Doç. Teyfur Erdoğdu adlı akademisyenin, TRT canlı yayınında kullandığı 'Ben çok fazla rüyamda Peygamber’i, Allah’ı ve Kabe’yi görürüm' ifadesi tartışmalara neden oldu.

TRT 1'deki Pelin Çift ile Gündem Ötesi programına konuk olan Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Doç. Teyfur Erdoğdu'nun tartışma yaratan sözleri, TRT hesaplarının görüşüldüğü TBMM KİT Komisyonu'nda 7 Kasım'daki toplantıda gündeme geldi.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Doç. Teyfur Erdoğdu adlı akademisyen, TRT canlı yayınında "Ben çok fazla rüyamda Peygamber’i, Allah’ı ve Kabe’yi görürüm' dedi. Pelin Çift de bu sözleri, "Aaa ne kadar güzel" sözleriyle karşıladı.

CHP'li milletvekili Atila Sertel, "Ya siz bu konukları nereden buluyorsunuz Allah aşkına ya? Yani nasıl bir kafadaki adamları bulup konuk yapıyorsunuz" diye tepki gösterdi.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, akademisyenin rüyasında Allah'ı gördüğünü söylediği yayınla ilgili teftiş başlattıklarını açıkladı.

"Konu da bu değil ama artık adam ne düşündüyse, bilmiyoruz" diyen Eren, olayı "canlı yayın kazası" olarak niteledi.

İşte Teyfur Erdoğdu'nun o sözleri: