VİDEO | TBMM'de 550 çeşit yemek var: Halk 'açım aç, çocuklar doymuyor' diye isyanda

Tokat'ta 1500 kişinin çalıştırılacağı işe 9 bin 217 kişi başvurdu. Kura çekimi sırasında bir kadın, 'Açım aç, çocuklar doymuyor' diye bağırdı. Öte yandan Türkiye, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın 'Meclis lokantasında 550 çeşit yemek var, bunları 50'ye indirilmeli. Seçmesi bile zor, vakit alıyor' şeklindeki sözlerini tartışıyor.

TBMM Başkanı ve AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Meclis lokantasının yenilenmesine ilişkin yaptığı konuşmada "550'den fazla yemek çeşidi var. Bunlar tabii kaliteyi de olumsuz etkiliyor, onun yerine daha az sayıda bilinen yemekler çıkarılmalı. 550'yi takip edip seçmesi bile zor, vakit alıyor" dedi.

Yıldırım'ın bu sözleri tartışılırken ajansa düşen bir video gündem oldu.

DHA'nın haberine göre Tokat'ta İŞKUR aracılığıyla çeşitli kamu kuruluşlarında 6 ay süreli geçici çalışanları belirlemek için yapılan kuraya 9217 kişi başvurdu. Şanslı 1500 kişi arasında yer almayan bir kadın, kura heyetinde yer alanların olduğu yere giderek “Açım aç, çocuk doymuyor” diye bağırdı. Salonda bulunan başka bir kişi de heyeti mahkemeye vereceğini söyledi. Heyet ise tepkilere karşı “Noter huzurunda çekildi, yapacak bir şey yok” yanıtını verdi.

"Kaç defa İŞKUR'a gittim başvurdum yok, valiye gittim yok" diye bağıran kadın, polisler tarafından dışarı çıkarıldı.