VİDEO | Solcu Liseliler'den etkinlik: Emperyalizme karşı Deniz olunmalı...

Solcu Liseliler bugün Abbasağa Parkı'nda emperyalizme karşı bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte, yüzlerce liseli "Emperyalizme karşı Deniz olunmalı" dedi.

Türkiye Komünist Gençliği'nin başlattığı "NATO'dan çıkılsın, üslere el konsun" kampanyası kapsamında Solcu Liseliler bugün Abbasağa'da bir araya geldi.

Etkinlik Solcu Liseliler adına Şimal Ertekin'in konuşması ile başladı. Konuşmasına "Emperyalizmin uşağı, patron partisi AKP, emperyalizme karşı tavır alıyormuş(!). Gerçekler apaçık ortada. Bir yandan nutuk çekerken bir yandan şeker fabrikalarını ABD’li tekellere satmaya, ülkemizin kaynaklarını emperyalistlere peşkeş çekmeye devam ediyorlar. Yok öyle yağma!" sözleri ile başlayan Şimal Ertekin sıra arkadaşlarını emperyalizme karşı mücadele etmeye çağırdı.

'NATO DÜNYANIN EN BÜYÜK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR'

Etkinlik, Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın konuşması ile devam etti. Konuşmasında NATO'nun öncelikle işçi sınıfına karşı kurulan bir örgüt olduğunu vurgulayan Kemal Okuyan, NATO dünyanın en büyük ve en güçlü terör örgütüdür ve bütün terör örgütleri ona bağlıdır" dedi.

Deniz Gezmiş'in mücadele arkadaşı Mehdi Beşpınar ve Sanatçı Orhan Aydın da liselileri selamlayarak anti-emperyalizm mücadelesinde sonuna kadar yanlarında olduklarını belirttiler.

Türkiye Komünist Gençliği adına Doğa Can Oruçoğlu'nun konuşması ile devam eden etkinlikte Oruçoğlu şunları vurguladı:

"1980'den beri yapılan özelleştirmelerin neredeyse %90'ını yapmış AKP'nin yöneticileri, dikili bir ağacınız var mı diye soruyorlar ya solculara... Onların dikili ağacı yabancılara borçlanarak, yabancı şirketlere ihale ederek yaptırdıkları duble yollar, köprüler, tüneller çünkü... İşte bizim dikili ağacımız da bu: Ülkenin onuru! NATO üsleriyle, yabancı çıkarlarla, gericilikle, piyasacılıkla bize dar etmeye çalıştıkları bu ülkeyi silkeleyelim bakalım kimin dikili ağacı devrilecek, kimin dikili ağacı göğe erecek. Kahrolsun emperyalistler, kahrolsun onların uşakları! Yaşasın Solcu Liseliler. Yaşasın Komünist Gençlik."

"Bağımsız bir ülke sosyalizmde" sloganının yükseldiği etkinlikte Solcu Liseliler adına konuşan Şimal Ertekin, kapanış konuşmasını "6. filonun denize dökülüşünün 50. yılında Solu Liseliler mücadeleyi yükseltiyor. Emperyalizme karşı dimdik ayaktayız, gericiliğe teslim olmayacağız, patronların güzel ülkemizi yağmalamasına göz yummayacağız. Bir arada olunca güçlüyüz ve mutlaka kazanacağız. Sosyalizm kazanacak! Yaşasın devrim ve sosyalizm!" sözleriyle tamamladı.

Etkinlik, Yapıcılar müzik grubunun dinletisi ve TKG müzik topluluğunun söylediği "Genç Ekimler" marşı ile son buldu.