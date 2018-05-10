VİDEO | Şişli Etfal'in taşınması protesto edildi

1899'dan beri İstanbullulara hizmet veren Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi taşınıyor. Hastanenin bir ay içinde Sarıyer-Çayırbaşı ve Seyrantepe'de iki ayrı hastaneye taşınması planlanıyor. Taşınmayı engellemek için kurulan Şişli Etfal Dayanışması Platformu bugün hastane önünde eylem yaptı. Hastanenin taşınması durumunda İstanbulluların mağdur olacağı belirtildi.

İstanbul'un en köklü hastanelerinden olan Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bölünerek, Sarıyer-Çayırbaşı ve Seyrantepe’deki iki hastaneye taşınması planlanıyor. Bu duruma tepki gösteren “Şişli Etfal Dayanışması” platformu Şişli Etfal Hastanesi’nin önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı Şişli Etfal Dayanışması Platformu adına okuyan hasta yakını, “Hastanenin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları bölümlerinin tamamının, diğer bölümlerin de bir kısmının en geç 11 Haziran 2018 tarihinde geri dönmemek üzere Sarıyer Çayırbaşı’ndaki 350 yataklı hastaneye taşınacağı ilan edildi. Takip eden aylarda kalan bölümlerin, yapımı Seyrantepe’de devam eden bir diğer hastaneye taşınması gündemde. Bu planlama, Şişli’den koparılarak, Şişli Etfal Hastanesi’nin yok edilmesidir. Şişli Etfal Hastanesi, 119 yıllık geleneğe sahiptir ve tüm klinikleri bünyesinde barındıran, yan dal uzmanlık birimlerinin büyük çoğunluğunun olduğu köklü bir eğitim-araştırma hastanesidir. Şişli Etfal Hastanesi, Avrupa yakasında yaşayan vatandaşların sağlık gereksinimlerinin önemli bir kısmını karşılamaktadır” dedi.





Açıklamada hastanenin kapatılması durumunda ortaya çıkabilecek sorunlar ise şöyle sıralandı:

Bölgede yaşayanlar ve çalışanlar olarak nitelikli kamusal sağlık hizmetine erişimimiz kısıtlanacaktır.

Büyük çoğunluğu dar gelirli insanlardan ve göçmenlerden oluşan bölge halkı, özel sağlık kurumlarına mecbur bırakılacaktır.

Sağlık hizmetlerine daha çok gereksinim duyan ve diğer bölgelere göre daha yüksek bir yoğunluğa sahip olan yaşlı nüfusun, uzak noktalara taşınan ve bölünen birimlere ulaşması bir eziyete dönüşecektir.

Bölgedeki taşıt trafiği dolayısıyla acil servislere erişimde yaşanacak gecikmelerden kaynaklı, geri döndürülemez kayıpların yaşanması kaçınılmazdır.

Doğal afetler ve beklenmedik olaylar sonrasında, önlenebilir kayıplara yönelik müdahaleler zorlaşacak, destek imkanları daralacaktır.

Şişli Etfal’in kapatılıp taşınması ve iki küçük hastane olarak hizmet vermesi uzmanlık eğitiminin sekteye uğramasına ve verilen hizmetlerin niteliğinde azalmaya yol açacaktır.

Bazı servislerin servis düzeyinde dahi bölünerek iki hastaneye dağıtılmasını hedefleyen bu planlana sonucunda, hizmet kalitesine olumsuz etkileri olacak, iş güvenliği, çalışma koşulları, nöbet ve çalışma saatleri gibi konularda sorunlarla karşılaşılacaktır.

TAŞINMAMASI İÇİN İMZA TOPLANACAK

Bölgede imza toplayacağını, mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Şişli Etfal Dayanışması Platformu'na Türk Tabipler Birliği Başkanı Raşit Tükel, bölge esnafı, hastane çalışanları ve hasta yakınları da destek verdi.