VİDEO | Polisten 'Çığlık' maskesiyle müzik yapan gençlere müdahale

Kayseri'de polis "Çığlık" maskesiyle sokakta müzik yapan gençlere müdahale ederek maskelerini çıkarttırdı.

Kayseri'de 'Çığlık' filmiyle ünlenen maskeyi takarak sokak müzisyenliği yapan gençlere polis müdahale etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda sokak müzisyenliği yapan gençler, dikkat çekip harçlıklarını çıkarmak için ilginç bir yol seçti. Yüzlerine, 'Çığlık' isimli korku filminden sonra yayılan maskeyi takan gençler, gitar ve darbuka çalıp, hem oynadı hem de şarkı söyledi.

Ancak sokak müzisyenlerine sivil bir polis memuru müdahale etti. Sokakta yüzü kapatan maskeyle dolaşılamayacağını iddia eden polis memuru gençlere müdahale etti.

Bunun üzerine sokak müzisyeni gençler de maskelerini çıkardı.