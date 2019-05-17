VİDEO | Polis, Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi'nin açıklamasını engelledi

Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi'nin basın açıklaması polis tarafından engellendi.
17 Mayıs Uluslararası Homofobi-Transfobi Karşıtı Gün nedeniyle Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi Baro önünde bir basın açıklaması yapmak istedi.
Merkezin başkanı Prof. Öykü Didem Aydın, basın açıklamasını okumaya başladığı sırada, polis basın açıklamasına izin vermeyeceğini söyledi. Prof. Aydın ısrarla açıklamayı okuamaya devam etti, polis de megafonla gelerek konumayı kesmeye, dinleyicileri dağıtmaya çalıştı.
O anlar kameralara şöyle yansıdı:
Prof. Öykü Didem Aydın tarafından okunmaya çalışılan açıklama şöyle: