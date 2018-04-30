VİDEO | Lisede Erdoğan ve Bahçeli propagandası

AKP seçim propagandasını liselerde başlattı. İstanbul Maltepe'deki Orhangazi Anadolu Lisesi'nde "Fatih'in Nesli Gençlik ve Eğitim Derneği" adlı yandaş derneğin başkanı, öğrencileri konferans salonuna toplayıp Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli propagandası yaptı.

AKP seçim propagandasını liselerde gerçekleştirmeye başladı. Bunun en yeni örneklerinden biri İstanbul Maltepe'deki Orhangazi Anadolu Lisesi'nde yaşandı. "Fatih'in Nesli Gençlik ve Eğitim Derneği" adlı yandaş derneğin başkanı, öğrencileri konferans salonuna toplayıp Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli propagandası yaptı.

Geçen ay soL Haber Portalı'na, "Sözler Köşkü" adlı gerici grubun okuldaki söyleşisi nedeniyle haber olan Orhangazi Anadolu Lisesi'nde, şimdi de AKP propagandası yapıldı.

Maltepe'de bir çok okulda gerçekleşen AKP yanlısı ve gerici etkinlikler, okul yönetiminin de desteğiyle yapılıyor. Etkinliklere öğrencilerin zorla katılımı sağlanıyor, dersler yapılmıyor, sınavlar erteleniyor ve etkinliğe katılmayan öğrenciler yok yazılıyor.

Orhangazi Anadolu Lisesi'nde son yaşanan Erdoğan propagandası, okullarda yandaşlığın ne boyuta geldiğinin bir göstergesi. Bir öğrencinin görüntülediği etkinlikte, Fatihin Nesli Gençlik ve Eğitim Derneği'nin başkanı Bülent Gürpınar, açık açık Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli övgüsünde bulundu. Kürsüye çıkıp konuşan dernek başkanı Gürpınar, "Türkiye'nin başında 'Ben sadece Allah'ın huzurunda eğilirim' diyen cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Devlet, bayrak, ezan denildiğinde her şey teferruat diyen Devlet Bahçeli var. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Sınıflardan konferans salonuna götürülen öğrenciler, konuşmalara tepki gösterdi. Söz konusu etkinlikten, öğretmenlerin bile bilgisinin olmadığı öğrenildi. Gizli kapaklı gerçekleştirilmeye çalışılan etkinliğe, okul müdürü de katılarak öğrencilerin tepkilerini engellemeye çalıştı.

Bu etkinliklerin iktidara övgüden başka bir amacı olmadığını söyleyen liseliler, buna teslim olmayacaklarını ve kanmayacaklarını vurguladılar.

Orhangazi Anadolu Lisesi'ndeki skandal konuşma şöyle: