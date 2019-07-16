VİDEO | Kuran kursu için para vermeyen esnaf fişlendi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde esnaftan para toplamaya çalışan iki kişi, bağış yapmayan esnafı fişledi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde esnaftan Kuran kursu için para toplamaya çalışan iki kişi, bağış yapmayan bir esnafın ifadesine göre fişlemeye yönelik notlar aldı.

Olay yerinden geçen bir yurttaş tarafından videoya alınan kişiler valilikten izni olduklarını belirtip hızlıca bir belge gösterip uzaklaştı. "Hangi dernek için topluyorsunuz "sorusuna ise yanıt vermedi.

Kuran kursunun bağlı olduğu Pazarcık Müftülüğü ise soL'a yaptığı açıklamada kurs için para toplandığı iddialarını yalanladı ve para toplayanlara ilişkin bilgilerinin olmadığını aktardı.