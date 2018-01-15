VİDEO | İşitme engelli genç dolmuşta tekme tokat dövüldü, herkes izledi!

Adana’da işitme engelli Agit Acun, dört kişi tarafından dolmuşta tekme tokat dövüldü. Dayak anı dolmuşun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Adana’da işitme engelli Agit Acun, dört kişi tarafından dolmuşta öldüresiye dövüldü. Dayak anı dolmuşun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken engelli gencin kanser hastası annesi Cihan Acun, “Nasıl ciğerim parçalanıyor şu anda. İnsan değil onlar, adalete bırakıyorum onları” dedi.

Olay, geçen 10 Ocak Çarşamba günü öğlen saatlerinde dolmuşta meydana geldi. İddiaya göre işitme engelli Agit Acun (20) çalıştığı tekstil firmasında hastalanıp hastaneye gitti. Hastaneden çıkıp evine gitmek için Topel dolmuşuna binen Acun, burada Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan lisanslı Kick Boks’cu Ahmet Günsel (20) ve üç arkadaşı tarafından bilinmeyen bir nedenle öldüresiye dövüldü. Bu sırada diğer yolcular kavgayı ayırmadan izledi. Dayak anı dolmuşun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Agit Acun’un bağırarak yardım çığlığı atmasına rağmen dört kişi tarafından dövülmesi görülüyor.

Olaydan sonra karakola gidip darp raporu alan Agit Acun’un yüzünde ve gözlerinde çeşitli morluklar oluşurken, kanser hastası anne Cihan Acun, gözyaşlarını tutamayarak şunları söyledi:

“Nasıl ciğerim parçalanıyor şu anda. Onların annesinin de ciğeri öyle parçalansın. Adalete bırakıyorum onları. İnsan değildir onlar. İnsan olsa böyle yapmazlardı. O izleyenler de kendisini adam yerine koymasın. Ben olsam kalkardım. İnsan o çığlığı görünce vicdan varsa dayanamaz” dedi.

Abi İsmail Acun (28) olayı anlatarak, “Kardeşim ben sizi duymuyorum demeye çalıştığı halde üçü dördü vuruyor kardeşime. Suçluların birisi Ahmet Günsel cüzdanını düşürüyor orada. Ondan ismini öğreniyoruz. Aranmaları var şu anda ama daha yakalanmadı. İnsanlık dışı bir olay. Kimse araya girmiyor, ayırmıyor. Kardeşimi en çok darp eden Ahmet Günsel lisanslı Kick Boks’çuymuş. Onun her vurduğu silah olarak geçmesi lazım” diye konuştu.

KAMERALARA YANSIYAN O ANLAR

İşitme engelli gence saldırı dolmuşun kamerasına şöyle yansıdı: