VİDEO | Hemşire: Kandil gecesi alkol kullanıp geliyorsunuz, sizi alacak sedyem yok

İstanbul Küçükçekmece'deki İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hemşire acile gelen bir hastaya 'Kandil gecesi alkol kullanarak geliyorsunuz, sizi alacak sedyem yok' yanıtı verdi. Hasta haklarını bir kenara atan hemşireye sosyal medyada tepki yağdı. Söz konusu hastane '115 hamile çocuk' skandalıyla gündeme gelmişti.

İstanbul Küçükçekmece'deki İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hemşirenin acile gelen bir hastaya 'Kandil gecesi alkol kullanarak geliyorsunuz, sizi alacak sedyem yok' yanıtı verdi. Hasta haklarını bir kenara atan hemşireye sosyal medyada tepki yağdı. Söz konusu hastane "115 hamile çocuk" skandalıyla gündeme gelmişti.

Olay Twitter'da @thesevgist kullanıcı adıyla paylaşımlarda bulunan hesap sahibinin çektiği videoyu yayınlamasıyla ortaya çıktı.

İŞTE O VİDEO

Hemşirenin alkol kullanan hastaya gösterdiği tepki anlık çekime şöyle yansıdı:





İŞTE YAŞANANLAR

Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde yaşanan olayı @thesevgist kullanıcı adlı hesap sahibi şöyle anlattı:

Hasta haklarını bir kenara atmış, alkol zehirlenmesinden acil servise gelmiş ve doktor tarafından serum almaya yönlendirilmiş hastayı almayı reddeden şu hemşire müsvettesinin şu videosunu şuraya bi koyayım açıklaması da ardından gelecek.

Bu olay Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’nde oldu. Alkol zehirlenmesinden dolayı iki hasta getirdik. Doktor serum verdi. Acilde sedye kalmadığı için hastalardan birini oturtup serum bağladılar. Ardından bu meymenetsiz hemşire müsvettesi geldi ve saçmalıklar başladı.

Önce oturan hastaya bakıp kaşını kaldırıp diğer hemşireye "Benim oturacak yerim yer yok bunlara koltuk verip başımıza çıkarmayın diyor" Saf mıyız ne, biz önce bizim arkadaşımız için dediğini anlamadık çünkü bunu hastanın yanında söylüyor bu şekilde. Odada 5 sandalye daha var.

O sırada başka bir hasta yakını hastasının serumu bitmesi üzerine kan gelmesinden korkmuş endişeyle soruyor, “Ay serum bitti kan çıkıyor" diyor, sakinleştirmek ve endişelenecek bir şey olmadığını söylemek yerine kafasını bile kaldırmadan “ölmezsiniz bir şey olmaz” diyor. (WTF?!)

Bu kabul edilemez bir davranış. Hasta yakını da yaşlı bir teyze, çaresiz ne diyeceğini bilmiyor, cevap vermiyor. Kadın içeri gidiyor ve ben kayda başlıyorum. Bizim diğer hastayı sedyesiz alamayacaklarını söylüyorlar. Yani bir hastamız serum alıyor diğeri hala ayakta bekliyor.

Biz sedye istemediğimizi, sedye açılması durumunda önceliğin yatarak tedavi alması gereken hastalara verilmesi istediğimizi söylüyoruz. Sonra bu kadın bu lafları söylüyor. Etraftaki insanları provoke etmeye çalışıyor, hastanın gizlilik hakları falan zaten umrunda değil.

Biz az önce tepemize çıkarmayın dediği hastanın bizim hastamız olduğumuzu burada anlıyoruz. Mağdur edebiyatı yapmak istemiyorum ama bakın acilde serum alan bir hastadan bahsediyorum. Diğer hastanın durumu da iyi değil. Başka bir hemşire inisiyatif alıp hastaya serum bağlıyor.

Diğer hastaya serum bağlanırken güvenlik geliyor ve yüksek sesle acil serviste "o videoyu sileceksin", "Silmezsen kötü olur.", "Polis çağırırım.", "Tamam ben de seni çekeyim o zaman" diyor telefonu zorla elimden almaya çalışıyor. Diğer hastaları da rahatsız ediyor.

Arada yeni gelen hastalar var, bizi alır mısınız diye soruyorlar etrafta hemşire yok bu güvenlik görevlisi ortalığı sakinleştirmek yerine gittikçe daha çok bağırıyor, hızını alamıyor etraftaki hastalara videoyu silsin alacağız sizi diyor, bakın sedyesizlikten alınmıyor hastalar.

Yeni gelen bir hasta yakını da bu provokasyona kapılıp bizim üzerimize yürüyor, hastanın koluna serum iğnesi sokulurken başında güvenlik var ve diğer hasta küfrediyor sizin yüzünüzden seksen yaşında adam bekliyor diyor. Güvenlik gazlıyor, diğer hasta yakınları müdahale ediyor.

Herkes bir ağızdan bağırmaya başlıyor. Güvenlik şimdi polisi çağırayım da gör gününü diye tehditkar bir tavırla gidiyor bu ana kadar olan her şeyin videosu var arbede anında hastalardan bazıları göründüğü için yüzlerini gizleyip tamamını öyle yükleyeceğim.

Ardından polis memuru geliyor, şu odada muhattap olduğumuz tek düzgün kişi kendisi, olayı dinleyip evet yanlış hareket etmişler diyor. Güvenlik görevlisi ama videoyu silselerdi diyor, polis yok gerek yok diyip uzaklaşıyor.