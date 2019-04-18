VİDEO | Gericiler rahatsız oldu: Futbol kadınların fıtratına ters

Şeriatçı Hüda-Par’a yakın yayın organı İlke Haber Ajansı, Bingöl’de futbolun kadınların 'fıtratına ters' olduğunu öne sürerek, kadınların futbol oynamasının yanlış olduğunu savunan bir haber yaptı.

Şeriatçı Hüda-Par’a yakın yayın organı İlke Haber Ajansı, Bingöl’de kadınların futbol oynamasının yanlış olduğunu savunan bir haber yaptı. Videoda konuşan Ömer Aşkın adlı şahıs kadınların futbol oynamasının "fıtrata ters" olduğunu söyledi.

İlke Haber Ajansı haberi "kadın futbol takımları" ifadesini sansürleyerek “Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlene futbol turnuvası kapsamında Ordu, Giresun, Hakkari ve Kahramanmaraş’tan getirilen genç kızların şortlu bir şekilde Bingöl’de, üstelik bir caminin karşısında futbol oynaması tepkilere neden oluyor” gibi skandal ifadelerle sundu.

Kadınların futbol oynamasının "ümmeti parçalayacağını" belirten şahıs, "Yetkili kurumları kınıyorum ve Bingöl'de böyle bir organizasyonun yapılmasının sebepleri araştırılmalı" dedi. Haberde kadınların "baldırı çıplak bir biçimde futbol oynaması fahiş bir durumdur" ifadelerine yer verildi.





'ÇOCUKLARIMIZ AYIRT EDİLMEDEN SPORA YÖNLENDİRİLMELİ'

Organizasyonu yapan Bingöl Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ali Ekber Alimoğlu da şöyle konuştu:

“Biz federasyonumuz tarafından düzenlenen güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Birileri çıkmış diyor ki kadınlar futbol oynar mı bilmem ne? Beni arayanlar o kadar şaşırtıcı ifadeler kullandı ki, bana ‘kadın evinde oturup kocasını beklemelidir’ diye ifadeler kullanıldı. Kadınların toplum içerisindeki yeri bu mudur? Bingöl için kadın futbol takımı kurma girişimlerimiz oldu ama yeterli sayıyı bulamadık.

Ailelerimiz de bu konuda yardımcı olmuyor. Ama Bingöl bu değil, bu zihniyetle bir yere varılmaz. 13-14 yaşındaki kız çocukları buraya futbol oynamaya gelmiş. Kim yan gözle bakacak bu çocuklara. Anneleri, babaları, abileri beraber gelmiş kenardan çocuklarına destek veriyor ama bizim konuştuğumuz şeylere bakın. Çocuklarımızın kız-erkek ayırt edilmeden spora yönlendirilmesi gerekir.”