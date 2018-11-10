VİDEO | Ferhan Şensoy anlatıyor: İnsan Engin!

Galatasaray Lisesi'ndeki arkadaşları arasında 'Hayvan Engin' lakabıyla anılan Sabah yazarı Engin Ardıç'ın, bugünkü köşe yazısına tepki yağdı. Ardıç'ın '10 Kasım günleri tiyatro, sinema, gazino her yer kapalıydı, genelev de kapalı mıydı; çocuktum, bilmiyorum' şeklindeki cümleleri, akıllara yıllar önce sınıf arkadaşı Ferhan Şensoy'un Ardıç'ın lakabına gönderme yaptığı görüntüleri getirdi.

Günün konusu bu 10 Kasım'da Engin Ardıç oldu. Sabah yazarı Engin Ardıç, bugünkü köşesinde şunları yazdı: "10 Kasım günleri, gerçi biz çocuklara bir şey ifade etmiyordu ama, içki içmek de yasaktı.

Eğlence yerleri de kapalıydı. Tiyatro, sinema, gazino, her yer... Genelev de kapalı mıydı, çocuktum, bilmiyorum."

Engin Ardıç'ın Atatürk'ün ölüm yıldönümünde bu yazdığı yazı sinirleri gererken, en büyük entelektüel becerisi "nefret yaratma" konusunda olan Ardıç'ın huyunu bilenler, yıllar önce yayımlanmış bir televizyon programını hatırladı.

TRT'de yayımlanan "İşte Hayatınız" serisinin bir programında Ferhan Şensoy konuk edilmişti. Stüdyoda Şensoy'un karşısına çıkan "sürpriz" konuklardan birisi de Galatasaray Lisesi'nden sınıf arkadaşı Engin Ardıç olmuştu. Sohbetin sonunda Şensoy, Engin Ardıç ile ilgili bir anısını anlatmış ve Ardıç'ı öyle yollamıştı. Şensoy, "Hayvan Engin" lakabına gönderme yapmıştı.

İşte o görüntüler: