VİDEO | Erdoğan'dan Gül ve Arınç'a: Yazıklar olsun!

AKP genel başkanı ve cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Kastamonu il kongresinde KHK'lere "muğlak" eleştirisinde bulunan önceki cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Bülent Arınç'ı kast ederek, "Yazıklar olsun" dedi.

AKP genel başkanı ve cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Kastamonu il kongresinde KHK'lere "muğlak" eleştirisinde bulunan önceki cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü kast ederek, "Yazıklar olsun" dedi.

Erdoğan, 696 sayılı KHK'nin 121. maddesini savunarak, şunları söyledi: "Bizi şaşırtan, bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımızdan bazılarının katılması. Yazıklar olsun."

Erdoğan, isim vermeden Abdullah Gül'ü ve Gül'ün eleştirilerini retweet'leyen Bülent Arınç'ı sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan şöyle konuştu:

"Yeni KHK sonrası tuhaf kampanyalar başlatıldı, hatta içimizden bazıları da bu kampanyaya katıldı. Biz bir yolda aynı dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl oluyor da bir anda affedersiniz Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz? Yazıklar olsun... Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımız nasıl katıldı, katılıyor? Yazıklar olsun. Birilerinin zil takıp oynamalarına vesile oldukları için yazıklar olsun."