VİDEO | Çocuğa icra geldi, memurlar böyle götürdü

Zonguldak'ta yaşayan Ramazan Yıldırım, 7 yaşındaki kızları Z.Y.'nin boşandığı eşine teslim edilmek üzere icra memurları tarafından alınmasını cep telefonuyla görüntüledi. Pedagogun tutanağa 'Bu şekilde alınması uygun değildir' yazmasına rağmen çocuk icra memurlarınca götürüldü.

Zonguldak'ta yaşayan Ramazan Yıldırım (38), 7 yaşındaki kızları Z.Y.'nin boşandığı eşine teslim edilmek üzere icra memurları tarafından alınmasını cep telefonuyla görüntüledi.

Pedagogun tutanağa "Bu şekilde alınması uygun değildir" yazmasına rağmen icra memurunun gitmemek için ağlayan kızı kolundan tutarak polis aracına götürdüğü anların çocuğunun ve kendi psikolojisinde olumsuz etki bıraktığını ifade eden Yıldırım, "Çocuğumun sağlıklı bir şekilde alınmadığını, uzmanında bunu dediği halde kızımın psikolojisi düşünülmeyerek bu şekilde alınmasının doğru olmadığını söyledim. Benim çocuğum bir eşya gibi alındı. Çocuklar eşya değil" dedi.

Güvenlik görevlisi Ramazan Yıldırım ile F.Y., 31 Mayıs'ta Zonguldak Aile Mahkemesi'nde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Kızları Z.Y.'nin velayeti, mahkeme tarafından babaya verildi. Anneye ise çocuğunu her ayın belirli hafta sonları ve Temmuz ayında bir ay almasına izin verildi. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte anne F.Y. kızını almak istedi. Ancak Yıldırım'ın iddiasına göre Z.Y. annesine gitmek istemedi. Durumu eski eşine bildiren Ramazan Yıldırım, birlikte vakit geçirerek çocuğun psikolojisinde olumlu etki yapabileceklerini söyledi. Cep telefonu mesaj kayıtlarında bunu kabul eden F.Y., eşi ve çocuğuyla buluşacakları gün vazgeçerek gitmedi. F.Y., çocuğunu kendisine gösterilmediği iddiasıyla avukatı aracılığıyla Zonguldak Adliyesi'nde bulunan İcra Müdürlüğüne "çocukla kişisel ilişki kurulması" maddesi gereği çocuğunun babasından alınarak kendisine verilmesini talep etti.

BABA YAŞANANLARI KAYIT ALTINA ALDI

Talebi değerlendiren İcra Müdürlüğü, çocuğu almak için yasa gereği polis ve pedagog eşliğinde önceki gün Ramazan Yıldırım'ın evine gitti. Yıldırım, çocuğunun Kuran kursunda olduğunu söyledi. Bunun üzerine Kuran kursuna giden ekipler, Z.Y.'yi dışarı çıkardı. Baba Ramazan Yıldırım, bu andan sonra yaşananları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Küçük kız kendisiyle görüşen pedagoga annesine gitmek istemediğini söyledi. Pedagog, küçük kızla yaptığı görüşmenin ardından tutulan tutanağa, "Bu şekilde götürülmesi uygun değildir" yazdı.

Annenin ısrarı üzerine Z.Y.'nin kolundan tutan icra memuru, ağlayan kızı zorla polis aracına bindirdi. Kızının gitmek istememesine rağmen zorla polis aracına bindirildiği anları kayıt altına alan baba görüntülerde de, "Çocuğum şu anda zorla alınıyor. Toplumdaki insanı toplumdan uzaklaştırmak için uğraşıyorlar. Çocuğumun psikolojisinde bir şey olursa, hepinizden şikayetçiyim. Mesuliyet size aittir. Çocuğumu zorla götürmeyin" dediği duyuluyor.





'BÖYLE OLMAMALI'

Bu şekilde uygulamanın çocuğunun üzerinde bıraktığı olumsuz etkiyi herkesin görmesi için videoyu çektiğini ifade eden Yıldırım, "Yetkililerin, Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın bunu görmesini istiyorum. Burada bir yanlışlık var. Ben annesiyle arası düzelsin diye uğraşıyorum. Şu anda çocuğuma hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Çocuğum ağlayarak gitti. 'Beni al' diyerek yalvardı. Çocuğumu düşünüyorum. Kaçak götürür gibi hoş mu bu davranışlar. Çocuklar böyle mağdur olmasın. Böyle bir getirme kanunu yok. Kurbanlık koyun gibi, bir eşya gibi yaka paça çocuk alındı. Pedagog orada müdahale etmesi lazım. Tamam, çocuk alınacak ama bu şekilde olmaz demesi lazım. Orada hiç müdahalede bulunmuyor. Annesi çocuğun durumunu gördüğü halde müdahale etmiyor. Böyle bir çocuk alımı olmamalı. Ben kimseye zorluk da çıkarmadım. Burada çocuğumun psikolojisi net görülüyor" dedi.