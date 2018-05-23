VİDEO | Camiler dururken Kordon'da toplu namaz

İzmir'de Hocazade camisi, Yalı camisi, Başdurak camisi ve Hisar camisine çok yakın olan Kordon'daki çimlik alan önceki akşam bir toplu namaz 'eylemine' sahne oldu. Alsancak ve Konak'ta çok sayıda cami bulunmasına rağmen bir grubun kamusal alanda toplu olarak namaz kılması dikkat çekti.

İzmir Kordon'da sahil boyunca uzanan çimler önceki akşam toplu namaz "eylemine" sahne oldu. Bu alana çok yakın olan Hocazade camisi, Yalı camisi, Başdurak camisi ve Hisar camisine gitmemeyi tercih eden grubun, kamusal alanda ibadet yapması dikkat çekti.

Ege Postası'ndan Gülsen Candemir'in haberine göre Kordon'da oturan bir yurttaş, evinin balkonundan bir grubun kıldığı namazı görüntüledi. Çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan vatandaş, bu durumu eleştirerek, "İbadetle alakası olmayan bir yerde, gösteri için seçim öncesi bunu yapanları kınıyorum. Dinimizle alakası yok bunun" dedi.





KARŞIYAKA'DA TRAMVAY YOLUNDA KILINMIŞTI

İzmir Karşıyaka'da geçen yıl da yol kenarına park eden minibüs sürücüsü, tramvay hattının kenarında namaz kılmış, tramvay makinisti onlarca yolcusuyla hat üzerinde durup namazın tamamlanmasını beklemişti.