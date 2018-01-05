VİDEO | Bu sözlerin sahibi akademisyen: Hz. Nuh, oğlu ile cep telefonuyla görüştü

TRT’de yayınlanan "Öteki Gündem" isimli programa katılan İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Dr. Yavuz Örnek, "Hz. Nuh ile oğlu cep telefonuyla konuştu" dedi.

TRT’de yayınlanan Pelin Çift’in sunduğu Öteki Gündem programında ilginç sözler sarf edildi.

Programlarında dinci gerici isimleri ağırlamalarıyla bilinen, belgesel adı altında skandallara imza atan ve "AKP'nin sesi" gibi çalışan TRT'deki programa, İbn Haldun Üniversitesinden Prof. Dr. Ömer Faruk Harman ve İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesinden Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Örnek katıldı.

Programda "Nuh tufanı" üzerine ilginç sözleriyle alay konusu olan Yavuz Örnek, Nuh peygamberin bulunduğu zamanda günümüzden çok daha ileri seviyede teknoloji olduğunu ve bir bilim adamı olarak bunları ispatlayabileceğini iddia etti.

OĞLUNU CEP TELEFONU İLE ARADI

Yavuz Örnek, konuşmasında tufan esnasında Nuh’un "kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için cep telefonu ile görüştüğünü" savundu.

Örnek'in sözleri şu şekilde: