VİDEO | Beşiktaş'taki barda kadın müşteriye darp görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş'taki Dorock XL bir bara giden kadın müşteri, barın özel güvenliği tarafından darp edildiğini söyleyerek vücudundaki morlukların fotoğraflarını paylaşmıştı. Barın reddettiği iddia, güvenlik kamera görüntüleri ile açığa çıktı.

İstanbul Beşiktaş'taki Dorock XL Bar'a giden kadın müşteri, barın özel güvenliği tarafından darp edildiğini söyleyerek vücudundaki morlukların fotoğraflarını paylaşmıştı. Mekan sahibi ise darp iddiasının karşılıklı olduğunu belirtip, olaya karışan çalışanlarından birinin işten çıkarıldığını açıkladı. Ancak ortaya çıkan görüntüler "karşılıklı darp" iddiasını çürütüyor.





Twitter’da ‘@bersunbuldu’ ismiyle paylaşım yapan bir kadın, E. ve diğer dört arkadaşıyla birlikte 20 Şubat’ta Beşiktaş'taki bir bara gittiklerini belirtti.

Arkadaşlarının parasının eksik olduğunu düşünerek vestiyerdeki eşyalarına baktıklarını anlatan kadın, yeniden içeri girmek istediklerinde kapıdaki kadın görevlinin E.’nin bileğindeki giriş damgasını görmek istediğini dile getirdi.

Kadın, görevliye “Yeni çıktık” dediklerini, ancak “Ben sana zaten gıcık olmuştum” diye yanıt aldıklarını kaydetti.

Müşteri daha sonra şunları yazdı: “(E.’nin) Gösterilen bileğini ters çevirerek saçı çekilmeye başlandı. Diğer iki erkek güvenlik görevlisi olaya dahil olup, kadın görevliyi çıkarıp E.’yi yere fırlatarak vurmaya, tekmelemeye, darp etmeye başladılar. Mağdur edilen arkadaşım tekrar sırtına vurulup yerde sürüklendi ve bir erkek arkadaşımız gelene kadar darp görmeye devam etti. Bu süreç içinde E. ile beraber olan ben ve diğer kız arkadaşım müdahale etmeye çalışırken kendi irademiz dışında şiddet kullanılarak etraftaki görevliler tarafından itilerek uzaklaştırılmaya çalışıldık. Tek istediğim güvenlik görevlileriyle konuşmakken, merdivenlerden itilerek ben de şiddete maruz kaldım. Şiddeti durdurmaya çalışırken ‘Sonunuz arkadaşınız gibi olur’ diye tehdit edildik.”

Kendisine hakaret edildiğini de belirten kadın, polise şikayette bulunduklarını ve gerekli işlemlerin başlatıldığını,hukuken sürecin peşinde olduklarını ifade etti.

'KARŞILIKLI DARP'

Mekan da Twitter hesabından bir açıklama yayınladı. Darp olayının müşteri ve kadın güvenlik görevlisi arasında karşılıklı yaşandığı belirtildi. Açıklamada ‘olaya kontrolsüzce karışan’ bir görevlinin aynı gün işten atıldığı dile getirilerek kavgaya karışanların açığa alındığı bilgisi verildi.

Mekanın açıklaması ise şöyle:

"20 Şubat Çarşamba gecesi, mekan girişimizde kadın güvenlik personelimiz ile bir misafirimiz arasında istenmeyen bir olay yaşanmış, misafirimiz ve güvenlik personelimiz karşılıklı olarak birbirlerini darp etmişlerdir. Arbede esnasında mekan girişinde cam kırılmış, kavganın meydana geldiği yer her iki insanın güvenliği açısından tehlikeli bir hal almıştır. Tarafların kavgayı bitirmemesi ve bulundukları yerde fiziki zarar görebilme ihtimaline karşılık mevzubahis olayı ayırmak amacıyla diğer güvenlik personeli olaya müdahil olmuştur. Her iki hanımefendi birbirleri hakkında şikayetçi olmuş ve olay adli bir vaka haline gelmiştir. Öncelikle mevzu henüz sosyal medyaya yansımadan konuyu yakın takibimize aldığımızı belirtmek isteriz. İşletmemiz için bir insanın, hele ki bir kadının şiddete maruz kalması bizim için yaşanabilecek en kötü durumdur. İşletme politikamız ve prosedürlerimiz gereği her türlü şiddet eylemine, karşı durmaktayız. Vakayı takip eden gün (21 Şubat Perşembe) kavgaya karışan güvenlik personelleri hakkında idari tahkikat tarafımızca başlatılmış, olaya kontrolsüzce karışan bir güvenlik personeli aynı gün itibariyle işten çıkarılmıştır. Adli ve idari süreç boyunca ilgili çalışanlarımız açığa alınmıştır.

İşletme olarak önümüzdeki günlerde yaşanacak adli sürecin en sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi için elimizden gelen tüm yardımı yapacağımızı kamuoyuna duyururuz. Yaşadığı bu üzücü olay için Bersun Buldu (@bersunbuldu) adlı misafirimize tüm içtenliğimiz ile geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve süreç boyunca kendisine her türlü desteği vereceğimizi belirtmek istiyoruz. Kamuoyuna duyurulur."

VİDEO GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ancak ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri olayın 'karşılıklı darp' olduğu savunmasını çürütüyor. Twitter kullanıcısı @zafertunca12'nin paylaştığı videoda kadın müşterilere uygulanan şiddet açıkça görülüyor.